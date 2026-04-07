Фанаты «Ливерпуля» проведут акции протеста из-за повышения цен на билеты. В сезоне-2026/27 они подорожают на 3%

Недавно мерсисайдцы объявили о повышении цен на билеты в каждом из следующих трех сезонов, мотивировав решение инфляцией. Таким образом, с сезона-2026/27 взрослый билет стоимостью от 39 до 61 фунта подорожает на 3% — в пределах 1,25−1,75 фунта.