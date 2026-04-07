Фанаты «Ливерпуля» проведут акции протеста из-за повышения цен на билеты. В сезоне-2026/27 они подорожают на 3%

Совет болельщиков «Ливерпуля» объявил о проведении акций протеста внутри и за пределами «Энфилда» начиная с ближайшего домашнего матча АПЛ с «Фулхэмом» 11 апреля — из-за повышения цен на билеты.

Фанаты призвали поклонников команды не тратить деньги, находясь на территории стадиона, и отложить продление абонементов, чтобы «послать сигнал» владельцу Fenway Sports Group, хозяину клуба Джону Хенри.

Недавно мерсисайдцы объявили о повышении цен на билеты в каждом из следующих трех сезонов, мотивировав решение инфляцией. Таким образом, с сезона-2026/27 взрослый билет стоимостью от 39 до 61 фунта подорожает на 3% — в пределах 1,25−1,75 фунта.

Цена абонементов на сезон для взрослых, которые в настоящее время стоят от 713 до 904 фунтов, увеличится на 21,5−27 фунтов — до 1,42 за матч.

Ранее «Ливерпуль» замораживал цены на билеты в 8 из 10 предыдущих сезонах. Теперь клуб заявляет, что с сезона 2016/17 операционные расходы на «Энфилде» в день матчей выросли на 85%.

Совет болельщиков «красных», в свою очередь, считает, что, учитывая доходы клуба от медиа и коммерческой деятельности, в повышении цен на билеты нет необходимости.