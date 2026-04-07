Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
П1
4.80
X
3.90
П2
1.79
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
П1
2.65
X
4.13
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
П1
4.50
X
3.72
П2
1.88
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2

Дино Баджо: «Марадона сейчас забивал бы 1000 голов за сезон. Вы не представляете, как жестко на нем фолили. Месси в те времена бы полностью сломали. Вот почему Диего — бог мирового футбола»

Бывший полузащитник сборной Италии Дино Баджо считает, что современный футбол стал гораздо менее грубым, чем раньше.

Источник: Спортс‘’

— Таккинарди сказал мне, что Педри не добился бы успеха в Италии из-за больших трудностей с поиском пространства.

— Позвольте мне кое-что вам сказать… В наше время игроков не защищали так, как сегодня. В те времена некоторые защитники могли вонзить шипы тебе в икру, потому что могли.

Да, тогда было тяжело. Им было без разницы, попадут они в мяч или в твой голеностоп. Сегодня все намного проще, на самом деле. Понимаете?

— Феррара, Коуту, Бергоми, Ферри, Пьетро Верховод… Вы имеете в виду этих защитников?

— Да, но это еще не все. Михайлович… В те времена футбол был более снисходительным [к защитникам], и эти ребята оставляли на тебе свои следы в каждом матче. Сегодня фолы фиксируются практически до контакта. В наше время Марадона забивал бы тысячу голов за сезон. Вы не можете себе представить, как жестко на нем фолили, когда он выступал за «Наполи».

Месси в те времена был таким же блестящим игроком, но его бы полностью сломали. Вот почему я говорю, что Диего был величайшим. Бог мирового футбола, — сказал Баджо.

