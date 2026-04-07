Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»

Дмитрий Егоров: «У нас в стране футбол не интересен, за рубежом они готовы потреблять любой контент. Здесь, для того чтобы потребляли контент, нужно с пловом танцевать в Узбекистане».
Некит: «В Испании много мировых звезд, они заставляют тебя любить футбол».
Слон: «Мы находимся далеко от того, чтобы было в СМИ. Ямаль приезжает после матча с “Атлетико” и выходит бить пенальти в Кингс Лиге. Представь, кто-то из ЦСКА так сделает?».
Севастьян Терлецкий: «У нас футболисты на это не готовы. Батраков приехал на матч “Банки”. Я им говорю: “Давайте сделаем так, чтобы он пробил”. Мне говорят, что “Локомотив” против. Я звоню туда и прошу разрешить. Мне отвечают, что никто не против, пусть бьет. У нас футболисты не хотят рисковать чем-то. Что-то тренер может сказать».
Некит: «##### [много] неуверенности, комплексов и запретов. Ну и пусть! Пусть боятся. Если Батраков боится пробить президентский пенальти в НаПике из-за того, что его потом засрут, мы не спасем эту ситуацию. Мы можем повлиять только на будущее поколение».
Севастьян: «Прикол в том, что Ямаль до класико он накидывает на “Реал” на подкасте, где обсуждают Кингс Лигу. За день до матча выходит в шортах и пробивает пенальти. Потом играет матч и выкладывает сторис».
Егоров: «Думаю, все зависит от человека. Вполне представляю, как такое мог сделать Дзюба. Когда мы играли финал “Броуки” — “Амкал”, то Дзюба говорил: “Сделайте что-нибудь, чтобы я вышел прямо сейчас на поле”. Дзюба хорошо дружит с Мингазом. Когда НаПике тестировали, ему было пофиг, что стояли камеры и снимали».