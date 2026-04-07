Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
9.25
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.55
П2
2.25
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Де Лаурентис о проблемах итальянского футбола: «У Серии А всего 18% влияния в федерации, которую она финансирует на 130 млн в год — абсурд. Лиге нужно дать абсолютное большинство»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о причинах кризиса итальянского футбола.

"Прежде всего, итальянский футбол — это Серия A, которую считают Золушкой: у нее всего 18% влияния в федерации с точки зрения активного участия. Любители и сами футболисты имеют большинство — это абсурд, учитывая, что без Серии A федерация не существовала бы, ведь именно мы финансируем ее на 130 миллионов в год.

Нужно все пересмотреть, обнулить систему и дать Серии A абсолютное большинство, иначе может даже возникнуть решение выйти из федерации и создать собственную лигу Серии A и собственную федерацию. Все возможно, в итальянском футболе слишком много петухов, которые поют.

Нужно договориться с УЕФА и ФИФА. А также с итальянской политикой, которая далека от футбола: они просят билеты, хотят участвовать, но ничего позитивного и полезного не привносят. Это серьезная проблема", — сказал Де Лаурентис.