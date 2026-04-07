Де Лаурентис о проблемах итальянского футбола: «У Серии А всего 18% влияния в федерации, которую она финансирует на 130 млн в год — абсурд. Лиге нужно дать абсолютное большинство»

"Прежде всего, итальянский футбол — это Серия A, которую считают Золушкой: у нее всего 18% влияния в федерации с точки зрения активного участия. Любители и сами футболисты имеют большинство — это абсурд, учитывая, что без Серии A федерация не существовала бы, ведь именно мы финансируем ее на 130 миллионов в год.
Нужно все пересмотреть, обнулить систему и дать Серии A абсолютное большинство, иначе может даже возникнуть решение выйти из федерации и создать собственную лигу Серии A и собственную федерацию. Все возможно, в итальянском футболе слишком много петухов, которые поют.
Нужно договориться с УЕФА и ФИФА. А также с итальянской политикой, которая далека от футбола: они просят билеты, хотят участвовать, но ничего позитивного и полезного не привносят. Это серьезная проблема", — сказал Де Лаурентис.