В RFEF не опасаются возможных санкций ФИФА за кричалки фанатов про мусульман на матче Испании и Египта. Федерация готовит подробный отчет о предпринятых мерах

Перед товарищеским матчем со сборной Египта в Барселоне 31 марта (0:0) болельщики освистали гимн команды гостей. По ходу игры с трибун скандировали: «Кто не скачет, тот мусульманин». Сегодня стало известно, что ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в связи с инцидентами.
Как сообщает Marca, в RFEF не опасаются возможных санкций ФИФА и считают дело рутинной процедурой при подобных инцидентах. В ближайшие дни федерация ответит на обвинения подробным отчетом обо всех предпринятых мерах, включая документацию и отчеты по мерам безопасности. Также RFEF представит сообщения о недопустимости дискриминационного поведения, транслировавшиеся по громкой связи и на табло стадиона во время матча как доказательство немедленной реакции на инцидент.