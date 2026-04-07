Экс-судья Фернандес о голе «Баварии»: «Мяч попал в локоть Олисе, прижатый к телу, мяч забит не сразу после этого — засчитан верно. Падение Винисиуса — не пенальти»

Бывший испанский судья Павел Фернандес разобрал спорные эпизоды из матча «Реал» — «Бавария».

«Мадрид» играет дома с «Баварией» (0:2, второй тайм) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию. Встречу обслуживает арбитр из Англии Майкл Оливер.

О попадании мяча в локоть Майкла Олисе перед голом «Баварии» на 41-й минуте.

«Мяч попал в локоть Олисе, француз прижал его к телу. Поскольку это произошло не непосредственно перед голом, мяч не должен быть отменен. Гол засчитан верно».

О падении Винисиуса Жуниора в штрафной в борьбе с Дайо Упамекано в конце 1-го тайма.

«Винисиус смещается в центр мимо Упамекано, и француз слегка касается бразильца, который падает. Падение произошло не из-за контакта. Это не пенальти».

О голе Харри Кейна на 46-й минуте.

«Луис Диас находился в офсайде в момент удара Харри Кейна, но он не перекрывал путь мячу и не мешал Андрею Лунину. Гол засчитан верно», — написал Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции Movistar.