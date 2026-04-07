Мбаппе забил 14-й гол в 10 матчах этой ЛЧ и лидирует в гонке бомбардиров. У Кейна — 11 мячей

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отыграл один гол в матче с «Баварией».

Источник: Спортс‘’

«Мадрид» играет дома с «Баварией» (0:2, второй тайм) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию. Встречу обслуживает арбитр из Англии Майкл Оливер.

На 74-й минуте защитник Трент Александер-Арнолд с правого фланга отдал поперечный пас через штрафную «Баварии», Мбаппе опередил защитников и отправил мяч в сетку ворот Мануэля Нойера с близкого расстояния.

Это 14-й гол француза в 10 матчах этой ЛЧ. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая Харри Кейна из «Баварии» на 3 мяча.

Больше Килиана в одном розыгрыше турнира забивали только Карим Бензема, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.