Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти

«Мадрид» дома уступил «Баварии» (1:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию. Встречу обслуживал арбитр из Англии Майкл Оливер.
На 94-й минуте Олисе упал в штрафной «сливочных» после толчка в спину со стороны защитника Альваро Каррераса. Француз апеллировал к рефери, однако Оливер не усмотрел нарушения, а ВАР не вмешался.
«Каррерас слегка толкнул Олисе сзади. Хотя толчки сзади запрещены, для назначения пенальти требуется нечто большее. Это не пенальти», — написал бывший испанский судья Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Okko.
Оливер мог удалить Та за наступ на ногу Мбаппе сзади, считает экс-судья Фернандес: «Грубая игра. Красная карточка не была бы здесь чем-то невероятным».