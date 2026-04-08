Акинфееву — 40. Колонка Голышака — о легендарном вратаре и его наследии

Я благодарен Акинфееву еще за одно открытие. Отстояв весь московский матч против Португалии в октябре 2012-го за его спиной, я понял, насколько заразная штука — спокойствие. Передалось даже мне, корреспонденту. Казалось, выпусти меня вместо Игнашевича в оборону — сыграю! Полечу! Ему и прыгать-то в том матче особо не пришлось. Но все вокруг было пропитано его невозмутимостью. Уверенностью в благополучном исходе. Кажется, тогда выиграли 1:0 — при живом Криштиану. Португальцы вымаливали не пенальти, так штрафной — но судил наш друг венгр Кашшаи. Поэтому все было хорошо…