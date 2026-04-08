У Англии будет 5 команд в ЛЧ — после победы «Арсенала» над «Спортингом». Сейчас в топ-5 входят лондонцы, «Сити», «МЮ», «Вилла» и «Ливерпуль»

После победы «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в гостях в первом мачте ¼ финала английская Премьер-лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.
УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Англия набрала 25.013 баллов и уже не опустится в рейтинге ниже второй строчки, которую сейчас занимает Испания (20.281). Тройку замыкает Германия (19.714).
Сейчас в топ-5 в АПЛ входят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль».
Напомним, что в нынешней ЛЧ от Англии также участвовала команда, занявшая пятое место в чемпионате — «Ньюкасл».