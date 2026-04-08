Лунин про 1:2 с «Баварией»: «Реал» много атаковал, раз Нойера признали лучшим игроком матча. Пропущенных голов можно было избежать, но мы здорово отреагировали"

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.
"Мы могли избежать пропущенных голов, но команда хорошо отреагировала. Если Нойера признали лучшим игроком матча, то мы много атаковали. Мы в игре. Всегда можно изменить ситуацию к лучшему. Ответный матч будет сложнее, но мы верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы знали, что это будет нелегко в любом случае.
Мы знали, что в какой-то момент нам придется обороняться низким блоком. Когда мы владели мячом, мы также хотели доминировать..
Нужно постараться забить и не пропустить [в ответном матче]. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию", — сказал Лунин.