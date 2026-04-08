Компани о 2:1: «Не вижу причин, почему “Бавария” не пройдет дальше, но у игроков “Реала” невероятный талант. Это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже»

«Этот стадион (“Сантьяго Бернабеу” — Спортс» «) меняется в последние 15 минут — нужно быть готовыми к настоящей борьбе. Мы можем создать такую же атмосферу на “Альянц Арене”. С нетерпением этого ждем.
У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Надеюсь, мы забьем на «Альянце». Я не вижу причин, почему мы не можем пройти дальше, но у футболистов «Реала» невероятный талант.
Команда заслужила право быть собой — они выиграли так много и показывали такой уровень, поэтому мои первые замены были позиция в позицию. Но ближе к концовке я уже закрыл игру.
О признанном лучшим игроком матча вратаре Мануэле Нойере.
"Он делает все так, будто это очень просто. Великие вратари заставляют невероятные сэйвы под сложными углами выглядеть легко. Он по-прежнему очень хорош в выборе позиции и игре за линией обороны.
Мы не выиграем турнир без большего количества таких выступлений.
Важно сохранить наш импульс. Они устроят нам тяжелую игру — это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже. Мы заслужили право быть уверенными в себе и требовательными в таких матчах. Но это футбол — никогда не знаешь, что произойдет.
Я не в центре внимания — все решают игроки. Я лишь стараюсь иногда сказать им пару слов, что-то из того, что сам делал, когда играл. Но футбол — это игра футболистов", — сказал Компани.