Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.53
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Артета об 1:0 со «Спортингом»: «Очень рад, не знаю, как давно они не проигрывала дома. Магия наших нападающих принесла победу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:0).

Источник: Спортс‘’

— Очень рад победе в гостях в четвертьфинале ЛЧ над командой, которая не проигрывала дома уже… Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубке, что показывает, насколько это сложно.

— Вас посещала мысль, что команда может не забить сегодня?

— Да, потому что, когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.

Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса.

В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.

— Оцените игру Давида Райи.

— Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс.

— Кай Хавертц назвал Райю лучшим голкипером мира.

— Он феноменален прямо сейчас. Давид — выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть, — сказал Артета в эфире Amazon Prime.