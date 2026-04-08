Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: «Этот тот Килиан, которого мы хотим видеть и он сам»

Француз на 74-й минуте забил единственный гол «сливочных».
— Как вам игра Мбаппе?
— Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день.
— Каррерас страдал, играя против Олисе.
— Он играл против одного из лучших футболистов мира — это нелегко. Моя уверенность в Альваро остается непоколебимой, он извлечет урок из сегодняшнего матча. Те их нас, кто играли на фланге обороны, знают, как это сложно. Но Альваро — игрок «Реала» настоящего и будущего, — сказал Арбелоа.