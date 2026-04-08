Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: «Этот тот Килиан, которого мы хотим видеть и он сам»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа похвалил форварда Килиана Мбаппе после поражения от «Баварии» дома в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (1:2).

Источник: Спортс‘’

Француз на 74-й минуте забил единственный гол «сливочных».

— Как вам игра Мбаппе?

— Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день.

— Каррерас страдал, играя против Олисе.

— Он играл против одного из лучших футболистов мира — это нелегко. Моя уверенность в Альваро остается непоколебимой, он извлечет урок из сегодняшнего матча. Те их нас, кто играли на фланге обороны, знают, как это сложно. Но Альваро — игрок «Реала» настоящего и будущего, — сказал Арбелоа.