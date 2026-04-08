Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.
Тчуамени получил предупреждение на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе и пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.
"[Дисквалификация Тчуамени] — это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены].
К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления — это решения, которые невозможно понять", — сказал Арбелоа.