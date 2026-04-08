Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
Хавертц об 1:0 со «Спортингом»: «Арсенал» неплохо контролировал игру и может гордиться собой"

Нападающий «Арсенала» Кай Хавертц оценил победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов, в котором он забил гол на 91-й минуте.

"Забить гол в концовке — это всегда приятно, особенно если на трибунах есть болельщики и это приносит команде результат. На следующей неделе предстоит выполнить еще много работы, но этот результат, безусловно, пойдет нам на пользу.

Сегодня шла достаточно открытая игра, но, думаю, на протяжении большей части матча мы неплохо контролировали игру. Футбол и состоит из таких моментов. Думаю, в целом мы провели хорошую игру и можем гордиться собой. Теперь надо восстановиться, ведь следующий матч уже в субботу", — сказал Хавертц.