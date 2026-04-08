Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Арбелоа после 1:2 от «Баварии»: «У “Реала” есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: “Мы победим в Мюнхене”

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа верит в реванш в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Во вторник «Мадрид» уступил дома мюнхенцам со счетом 1:2.

— Чуть больше удачи — и мы могли избежать такого второго тайма. Мы допустили две ошибки, теряя мяч, чего нельзя было делать, и мы это обсуждали [перед матчем], а против таких соперников за это приходится платить. Ответный гол вселяет в нас надежду. Если кто-то и способен победить в Мюнхене, то это «Реал».

— Нойер признан лучшим игроком матча. Не лучшая ли это новость перед ответной игрой?

— Не знаю, лучшая ли, но она говорит о том, что мы можем их огорчить. Этот матч научит нас многому. Мы не смогли подготовиться к нему должным образом. Они же приехали сюда более цельной командой, они дольше играют вместе.

Тот, кто не верит [в успех], может остаться в Мадриде. У меня есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы там победим», — сказал Арбелоа.