На конференции РУСАДА рассказали о рисках игры в футбол на искусственном поле

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Игра в футбол на искусственном поле с резиновой крошкой может обернуться допинговыми проблемами для самих cпортсменов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с конференции «Научно-практические аспекты антидопинговых исследований».
С 7 по 8 апреля проходит организованная Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Российским университетом спорта — ГЦОЛИФК (РУС-ГЦОЛИФК) научно-практическая онлайн-конференция «Научно-практические аспекты антидопинговых исследований».
«Я хочу вас удивить, коллеги, — взял слово декан факультета адаптивной физической культуры, рекреации и туризма РУС ГЦОЛИФК, профессор Александр Мирошников. — Буквально на днях выходит публикация, но я коротко сейчас расскажу. Спортсменки играют на поле, и есть крошка, из чего сделано поле. [Есть] восемь спортсменок, у них положительная проба на запрещенный стимулятор. Футбольная крошка — равно положительная проба».
Искусственное покрытие для футбольного поля включает в себя резиновую крошку. Покрытия бывают бесшовные наливные, рулонные, а также засыпной искусственный газон. Их популярность обусловлена одним из главных достоинств резины — она погашает ударные нагрузки, а это способно уберечь спортсменов от получения травмы при падении. Пыль от крошки может попасть в организм спортсмена во время игры на искусственном поле.