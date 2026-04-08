Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.73
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.11
П2
5.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Зенит навсегда»: состоялась премьера сериала о петербургском клубе!

Сериал «Зенит навсегда» — это глубокое погружение в ключевые моменты, которые сформировали характер команды. Пять серий — пять эпох, пять историй о том, как побеждать, когда шансов нет, как подниматься после падений и как оставаться верным своему городу.

Сериал «Зенит навсегда» — это глубокое погружение в ключевые моменты, которые сформировали характер команды. Пять серий — пять эпох, пять историй о том, как побеждать, когда шансов нет, как подниматься после падений и как оставаться верным своему городу. Ранее вышел документальный фильм, который собрал более 2,3 млн просмотров за 3 недели, рассказывал хронологическую историю клуба от основания до наших дней.

В сериале зрители увидят эксклюзивные интервью с легендами клуба, которые не вошли в полнометражный фильм, редкие архивные кадры и истории болельщиков, для которых «Зенит» стал частью жизни. Каждая серия — это отдельная история со своими героями, драмой и эмоциями.— При создании сериала мы ставили перед собой задачу рассказать о судьбах людей, навсегда связавших свою жизнь с «Зенитом». В пяти сериях прозвучат личные, зачастую очень откровенные воспоминания главных героев, многие из которых раньше никогда не рассказывались публично. Мы постарались сделать этот проект живым, честным и искренним, чтобы он был понятен и близок широкому кругу зрителей, — прокомментировал исполнительный продюсер проекта Владимир Заритовский.

Работа над сериалом заняла полтора года. Авторы проекта изучили более 500 часов архивных материалов и провели десятки интервью с людьми, которые создавали историю клуба на поле и вне его — от игроков и тренеров до болельщиков и историков футбола.

Каждый эпизод дополнит дискуссия в социальных сетях «Зенита» в формате диалога между болельщиками и соавторами сериала — научпоп-блогером Георгием GEO Иашвили и музыкантом и солистом группы The Hatters Юрой Музыченко. Представители разных культурных сфер, объединенные любовью к клубу, попытаются разобраться в феномене «Зенита» и найти ответы на вопросы, которые возникают у них самих и у миллионов болельщиков петербуржцев.

Первый выпуск сериала «Зенит навсегда» уже доступен на платформах PREMIER и RUTUBE.

Авторы сериала — Александр Дорский и Максим Воеводин, режиссер — Андрей Ананин.