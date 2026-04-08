Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
0
:
Атлетико
2
Футбол. Лига конференций
09.04
Райо Вальекано
:
АЕК
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Бетис
1
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
Латышонок о поражении от «Спартака» по пенальти: «Это лотерея в любом случае. Надо забивать и отбивать — о чем еще говорить?»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался после вылета от «Спартака» по пенальти в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Спортс‘’

В послематчевой серии сине-бело-голубые уступили со счетом 6:7 (основное время — 0:0).

— Евгений, твое отношение к серии пенальти?

— Ну что, лотерея… Что сказать?

— Что в этой лотерее сегодня не хватило? Может быть, тебе, может быть, команде? Это лотерея с точки зрения голкипера или с точки зрения бьющих?

— Это в любом случае лотерея. Забивать и отбивать надо. Что еще сказать тут можно?

— Вы готовились, разбирали, как бьющие перед игрой? Знали? Готовились к серии пенальти?

— Да-да, почти все [знали].

— А в каких-то моментах ощущаешь, что мог больше спасти, лучше действовать в каком-то эпизоде?

— Конечно, не дотянулся, сколько? Там три [раза], по-моему, не дотянулся.

— А когда у тебя возникло ощущение, что дело приближается к серии пенальти, что придется выйти на авансцену?

— Девяностая минута закончилась, серия пенальти. О чем тут говорить? — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».