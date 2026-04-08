Латышонок о поражении от «Спартака» по пенальти: «Это лотерея в любом случае. Надо забивать и отбивать — о чем еще говорить?»

В послематчевой серии сине-бело-голубые уступили со счетом 6:7 (основное время — 0:0).
— Евгений, твое отношение к серии пенальти?
— Ну что, лотерея… Что сказать?
— Что в этой лотерее сегодня не хватило? Может быть, тебе, может быть, команде? Это лотерея с точки зрения голкипера или с точки зрения бьющих?
— Это в любом случае лотерея. Забивать и отбивать надо. Что еще сказать тут можно?
— Вы готовились, разбирали, как бьющие перед игрой? Знали? Готовились к серии пенальти?
— Да-да, почти все [знали].
— А в каких-то моментах ощущаешь, что мог больше спасти, лучше действовать в каком-то эпизоде?
— Конечно, не дотянулся, сколько? Там три [раза], по-моему, не дотянулся.
— А когда у тебя возникло ощущение, что дело приближается к серии пенальти, что придется выйти на авансцену?
— Девяностая минута закончилась, серия пенальти. О чем тут говорить? — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».