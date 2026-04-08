Помазун о выходе на серию пенальти с «Зенитом»: «Плана не было, сказали буквально за минуту. Было немножко волнительно, но понимал, что нужно просто попроще сыграть»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался о выходе на серию пенальти в матче с «Зенитом».

Источник: Спортс‘’

Красно-белые обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 по пен.) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

На первой добавленной ко второму тайму минуте Помазун занял место Александра Максименко в воротах.

— Объясни, пожалуйста, что за замена, во-первых? Насколько она планировалась, в чем идея заключалась?

— Ну, мы тренируем после тренировок обычно пенальти. Я остаюсь, и, в принципе, неплохо получалось. И особого какого-то плана не было, что я должен выходить на серию пенальти, но буквально за минуту мне сказали, что надо выходить. Я вышел и на холодную максимально.

— Сделал то, что сделал. То есть это не планировалось заранее?

— Ко мне никто не подходил изначально перед игрой, не говорил. Потому что мы быстро мы быстро в интернете посмотрели статистику, она у Максименко лучше, и большее количество пенальти, и большее количество отраженных.

Удивились количеству выигранных серий пенальти, до этого у меня было много выигранных серий пенальти в «Урале», поэтому, может, из-за этого.

— Илья, свои ощущения расскажи от этой серии.

— Мягкие ощущения. Вышел быстро, было несколько атак, было немножко волнительно, потому что вышел особо без игровой практики какой-то и сразу же какие-то моменты были, но все прошло хорошо.

— Ты действовал как вас готовил тренер там, шпаргалками, или в последние минуты там уже нечего особо делать-то?

— Есть понимание, что идет серия пенальти, и нужно просто попроще сыграть и все, — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».