Помазун о выходе на серию пенальти с «Зенитом»: «Плана не было, сказали буквально за минуту. Было немножко волнительно, но понимал, что нужно просто попроще сыграть»

Красно-белые обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 по пен.) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
На первой добавленной ко второму тайму минуте Помазун занял место Александра Максименко в воротах.
— Объясни, пожалуйста, что за замена, во-первых? Насколько она планировалась, в чем идея заключалась?
— Ну, мы тренируем после тренировок обычно пенальти. Я остаюсь, и, в принципе, неплохо получалось. И особого какого-то плана не было, что я должен выходить на серию пенальти, но буквально за минуту мне сказали, что надо выходить. Я вышел и на холодную максимально.
— Сделал то, что сделал. То есть это не планировалось заранее?
— Ко мне никто не подходил изначально перед игрой, не говорил. Потому что мы быстро мы быстро в интернете посмотрели статистику, она у Максименко лучше, и большее количество пенальти, и большее количество отраженных.
Удивились количеству выигранных серий пенальти, до этого у меня было много выигранных серий пенальти в «Урале», поэтому, может, из-за этого.
— Илья, свои ощущения расскажи от этой серии.
— Мягкие ощущения. Вышел быстро, было несколько атак, было немножко волнительно, потому что вышел особо без игровой практики какой-то и сразу же какие-то моменты были, но все прошло хорошо.
— Ты действовал как вас готовил тренер там, шпаргалками, или в последние минуты там уже нечего особо делать-то?
— Есть понимание, что идет серия пенальти, и нужно просто попроще сыграть и все, — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».