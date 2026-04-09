Соболев — журналисту, спросившему про «паразитов» после матча со «Спартаком»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением — нормальные вопрос

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в конфликт с журналистами после поражения от «Спартака» в FONBET Кубке России.

Во 2-м раунде полуфинала сине-бело-голубые уступили в послематчевой серии 11-метровых (0:0, пенальти — 6:7).

— Александр, в концовке что было?

— Пенальти.

— А паразиты били пенальти?

— Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? — сказал Соболев.

Александр Соболев: «В “Спартаке” есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, “Спартак” станет лучше».