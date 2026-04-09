Итурральде о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской: «Это скандал, одна из самых больших ошибок за долгое время. Явный пенальти. А потом жалуются на испанских арбитров…»

"Это колоссальная ошибка. Явный пенальти. А потом они жалуются на испанских арбитров… Это скандал!
Это очень большая техническая ошибка. Одна из самых больших за долгое время. ВАР должен был вмешаться", — заявил Итурральде Гонсалес.
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес убежден, что «Атлетико» ошибочно избежал пенальти после того, как Марк Пубиль рукой коснулся мяча во вратарской в игре с «Барселоной» (2:0).
"Это колоссальная ошибка. Явный пенальти. А потом они жалуются на испанских арбитров… Это скандал!
Это очень большая техническая ошибка. Одна из самых больших за долгое время. ВАР должен был вмешаться", — заявил Итурральде Гонсалес.