Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.43
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2

Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру против «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

Мерсисайдцы уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

О матче.

«Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол тяжело по нам ударил. Я думаю, для нас все было неплохо, мы по-прежнему сыграем с ними на “Энфилд”, и мы знаем, насколько полезен может быть для нас “Энфилд”.

О матче между «Баварией» и «Мадридом».

«Я смотрел вчерашнюю игру между “Баварией” и “Реалом”. Нужны именно такие выступления, нужна трудолюбивая команда, которая сделает все против такой команды, как “ПСЖ”.

О том, создали ли они достаточно моментов.

«Да и нет. Да, потому что мы хотим создавать гораздо больше моментов, нет, потому что нам было особо нечего создавать. Мы много раз пытались поразить их ворота, но они смогли переиграть нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции», — сказал Слот в интервью TNT Sports.

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.