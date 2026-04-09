Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»

Мерсисайдцы уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
О матче.
«Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол тяжело по нам ударил. Я думаю, для нас все было неплохо, мы по-прежнему сыграем с ними на “Энфилд”, и мы знаем, насколько полезен может быть для нас “Энфилд”.
О матче между «Баварией» и «Мадридом».
«Я смотрел вчерашнюю игру между “Баварией” и “Реалом”. Нужны именно такие выступления, нужна трудолюбивая команда, которая сделает все против такой команды, как “ПСЖ”.
О том, создали ли они достаточно моментов.
«Да и нет. Да, потому что мы хотим создавать гораздо больше моментов, нет, потому что нам было особо нечего создавать. Мы много раз пытались поразить их ворота, но они смогли переиграть нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции», — сказал Слот в интервью TNT Sports.
Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.