Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила “ПСЖ” — обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»

— Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ?
— 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.
То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, — это работа всей команды.
В этом сила «ПСЖ» — мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Мы контролировали игру", — сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.
«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ».