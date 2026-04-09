Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Бетис
1
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
Ван Дейк о 0:2 от «ПСЖ»: «Не стоит забывать, что это обладатель ЛЧ. Видите их уровень, и насколько они могут быть хороши. “Ливерпуль” должен быть безупречен во всем»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «ПСЖ» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс

"Мы оборонялись, выставив много игроков вокруг штрафной. К сожалению, первый гол — это рикошет.

У нас были небольшие моменты в контратаках, когда мы могли бы сыграть лучше. Конечно, я совсем не рад поражению. Единственный позитивный момент — это то, что у нас есть еще одна игра на следующей неделе.

Не стоит забывать, что мы играем против обладателя Лиги чемпионов в прошлом сезоне, и вы видите, какого уровня они уже достигли в этом сезоне — как в своем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, и насколько хороши они могут быть, независимо от того, играют они дома или на выезде — поэтому мы должны быть абсолютно безупречны во всем, что делаем.

Надеюсь, наши болельщики тоже сыграют в этом большую роль. Я пережил много особенных вечеров на «Энфилде», мне очень повезло, и наши болельщики — это основа клуба, и надеюсь, они снова будут с нами", — заявил Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ».