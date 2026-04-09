Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона — могли пропустить 5−6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов&ra

«Ощущение, будто бы посмотрел на команду из низшего дивизиона. В некотором смысле это отличный результат, потому что “Ливерпуль” мог пропустить 5−6 голов.
Просто поразительная разница между двумя командами, если учесть прошлый сезон. Тогда ответный матч на «Энфилде» был действительно очень напряженным, играли два топ-клуба.
Затем «Ливерпуль» потратил 450 миллионов фунтов [на трансферы], что, вероятно, намного больше, чем «ПСЖ» потратил в межсезонье.
И видеть такую разницу тревожно. Думаешь: «Как до этого дошло? Как все так ухудшилось?» — заявил Джейми Каррагер.
«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ».