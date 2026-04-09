Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это “Барса”. Мы способны отыграться — убежден в этом»

Ответная игра пройдет 14 апреля.
"Мы старались, но этого оказалось недостаточно.
Во втором тайме мы сыграли сильно, хотя были в меньшинстве. Мы владели мячом, но не могли забить. Разочарованы поражением, но я верю, что мы сможем переломить ситуацию.
Команда способна отыграться. Я в этом убежден. Мы делали это много раз.
Играть на их поле тяжело. Но если кто-то и может это сделать, так это мы. Будем бороться с ними, хоть это будет и на домашнем стадионе соперника", — сказал Рональд Араухо.
«Атлетико» сыграл на отсутствии Рафиньи. А когда стало трудно, сверкнул гениальный Альварес.