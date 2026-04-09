Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»

По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти. Как пишет журналист Бен Джейкобс, Тоуни считает, что решения принимаются в пользу «Аль-Насра», чтобы помочь им выиграть турнир.
"Просто невероятно, как можно упустить из виду такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Понятно, что здесь есть какое-то влияние.
Это вообще за гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в момент просмотра ВАР.
Вероятно, меня считают плохим парнем за то, что я говорю правду и указываю на сомнительные решения или отстойное судейство.
В следующий раз, если понадобится, я могу пригласить кого-нибудь из своего района, кто понятия не имеет о футболе, и он справится с работой гораздо лучше, чем некоторые из этих клоунов", — заявил Айвен Тоуни.
На данный момент «Аль-Наср» возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 70 очков в 27 матчах. Вторым идет «Аль-Хилаль» (68 очков, 28 игр), третьим — «Аль-Ахли» (66 очков, 28 матчей).