Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2

Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни остался разочарован работой арбитра после матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха» (1:1).

По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти. Как пишет журналист Бен Джейкобс, Тоуни считает, что решения принимаются в пользу «Аль-Насра», чтобы помочь им выиграть турнир.

"Просто невероятно, как можно упустить из виду такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Понятно, что здесь есть какое-то влияние.

Это вообще за гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в момент просмотра ВАР.

Вероятно, меня считают плохим парнем за то, что я говорю правду и указываю на сомнительные решения или отстойное судейство.

В следующий раз, если понадобится, я могу пригласить кого-нибудь из своего района, кто понятия не имеет о футболе, и он справится с работой гораздо лучше, чем некоторые из этих клоунов", — заявил Айвен Тоуни.

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 70 очков в 27 матчах. Вторым идет «Аль-Хилаль» (68 очков, 28 игр), третьим — «Аль-Ахли» (66 очков, 28 матчей).