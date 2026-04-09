Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за “Золотой мяч”. Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»

«Неймар мог выиграть, Винисиус мог. Даже Тиаго Силва заслуживал. Бразильский футбол уже не тот, что раньше. Нет игроков, способных бороться за “Золотой мяч”, как 15−20 лет назад.
Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо все было непросто. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара.
Наши молодые игроки слишком рано уезжают в Европу, в небольшие клубы, где теряют свою индивидуальность", — заявил Ромарио.
Последним бразильцем, выигравшим «Золотой мяч», был Кака в 2007 году.