Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за “Золотой мяч”. Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что нынешние бразильцы не в состоянии бороться за «Золотой мяч».

«Неймар мог выиграть, Винисиус мог. Даже Тиаго Силва заслуживал. Бразильский футбол уже не тот, что раньше. Нет игроков, способных бороться за “Золотой мяч”, как 15−20 лет назад.

Технически Бразилия действительно пришла в упадок. Со времен поколения Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо все было непросто. Затем мы стали зависимы от одного игрока: Неймара.

Наши молодые игроки слишком рано уезжают в Европу, в небольшие клубы, где теряют свою индивидуальность", — заявил Ромарио.

Последним бразильцем, выигравшим «Золотой мяч», был Кака в 2007 году.