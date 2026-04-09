Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»

— Да, люди больше не особо в это верят. Но так было и до чемпионата мира 1994 года.
С Карло Анчелотти которого все уважают, ко мне вернулась уверенность. Нужно приложить все усилия, чтобы закончить эту двадцатичетырехлетнюю серию без побед на чемпионатах мира.
— С Неймаром или без него?
— Нельзя полагаться только на одного игрока. Особенно если он подвержен травмам, это слишком опасно. Сейчас у нас есть хорошие игроки, такие как Рафинья, Винисиус, но также и такие молодые люди, как Жоао Педро, Эстевао. Бразилия может стать чемпионом благодаря своей истории, своему опыту и если Неймар вернется в форму, — отметил Ромарио.
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за “Золотой мяч”. Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность».