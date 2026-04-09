Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь “Ливерпулю”, но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»

Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Аргентинец забил со штрафного на 45-й минуте.
«Я несколько раз смотрел на гол Месси в ворота “Ливерпуля” [в мае 2019 года] здесь [на “Камп Ноу”], но я не был до конца уверен, что мяч попал именно в этот угол.
Как только ты наносишь удар по мячу, ты понимаешь это, и еще до того, как я пробил, я был уже весьма уверен", — сказал Альварес.
Альварес о голе «Барсе»: «Я не забил ни один из 5−6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для “Атлетико”.