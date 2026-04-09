С Неймаром контактирует «Цинциннати». Переговоры на ранней стадии

The Athletic сообщает, что представители «Цинциннати» провели предварительные переговоры с представителями форварда «Сантоса». Американская команда уточнила запросы бразильца и наличие у него интереса к переходу. Пока вся работа находится на очень ранней стадии.
В «Цинциннати» считают, что благодаря доступным клубу финансовым ресурсам и инфраструктуре могут привлечь звезд мирового уровня и футболистов сборной США, в том числе Уэстона Маккенни («Ювентус») и Джоша Сарджента («Торонто»).
Контракт Неймара с «Сантосом» истекает в конце 2026-го.