Вингер «Аль-Ахли» Галено о судействе в саудовской лиге: «Они хотят отдать кубок одному человеку, выкинуть нас из борьбы любой ценой. Это неуважение к нашему клубу»

В 29-м туре чемпионата команда из Джидды сыграла вничью с «Аль-Фейхой» (1:1). По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти.
«Можно уже вручить кубок. Это то, чего они хотят. Они хотят выкинуть нас из борьбы за чемпионство любой ценой, хотят отдать кубок одному человеку. Это неуважение к нашему клубу ??», — написал Галено.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии занимает «Аль-Наср» Криштиану Роналду, набравший 70 очков после 27 матчей. «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли», которые провели по 28 игр, отстают от него на 2 и 4 балла соответственно.
Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР».