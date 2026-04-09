Константин Лепехин: «Если “Зенит” не выиграет чемпионат, Солнце не погаснет. “Спартак” вон сколько лет не выигрывает РПЛ — и ничего. Титулы важны не только в 100-летие, а в л

«Никакой трагедии не случилось. Если бы матч со “Спартаком” был важен, то не было бы ротации состава. Да, неприятно вылететь, но никакой катастрофы. Понятно, что для “Зенита” важен каждый турнир, но чемпионат важнее. Так сложилось, что на этой неделе будет и очень важный матч с “Краснодаром”.
Если «Зенит» не выиграет трофеи и в этом году, то ничего критичного не будет. У футбольного клуба «Зенит» нет никаких проблем. Есть только проблема с чемпионством в прошлом году. Клуб существует и будет существовать, ничего с ним не будет. Титулы важны не только в 100-летие, а в любой год. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то Солнце не погаснет. Возьмет через год. «Спартак» вон сколько лет не выигрывает РПЛ — и ничего", — сказал Лепехин.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко после 23 туров, и отстает от «Краснодара» на 1 балл.