Экс-судья Фернандес о судействе Ковача: «Даже “катастрофа” — слишком мягко. Моменты с фолом Кубарси и рукой Пубиля настолько очевидны, что не должны требовать вмешательства ВАР»

«Судейство Иштвана Ковача на “Камп Ноу” не терпит мягких формулировок. Даже слово “катастрофический” по отношению к его работе звучит слишком мягко, когда начинаешь разбирать выступление арбитра, который — в теории — входит в элиту УЕФА.
Арбитр, регулярно обслуживающий матчи Лиги чемпионов и считавшийся кандидатом на предстоящий чемпионат мира, просто не имеет права показывать уровень, настолько далекий от того, что требуется на таких матчах. Если это его уровень, то его присутствие на мировом первенстве стало бы просто необъяснимым.
Сомнения были еще до матча, и то, что произошло на поле, только подтвердило их. Даже без полного разбора всей игры достаточно двух эпизодов, которые идеально иллюстрируют случившееся. Два абсолютно очевидных, ясных момента, которые вообще не должны ни вызывать споры, ни требовать вмешательства ВАР.
Первый — фол Пау Кубарси на Джулиано Симеоне. Аргентинец один убегал к воротам с мячом и находился в явной голевой позиции. Нарушение было бесспорным. В обычных условиях такое автоматически карается красной карточкой. Однако Ковач показал лишь желтую, и только потом ВАР вмешался. Подобные ошибки влияют не только на сам эпизод, но и сеют ненужные сомнения вокруг всего матча, хотя момент был абсолютно очевидным.
Второй эпизод понять еще сложнее: рука Марка Пубиля в штрафной площади. Мяч уже был в игре и в движении, защитник явно сыграл рукой. Нарушение выглядело предельно очевидным, однако ни арбитр, ни ВАР пенальти не назначили. Удивительно, что такой явный момент полностью прошел мимо их внимания.
Ошибкам такого калибра места на элитном уровне нет. Ради блага соревнований подобные решения обязаны иметь последствия. Отдых до конца сезона, просмотр чемпионата мира из дома и серьезный разбор полетов на будущее выглядят как минимум необходимыми", — отметил экс-рефери.