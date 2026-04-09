КОНМЕБОЛ поддерживает возможное переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА: «Отмечаем его лидерские качества и прогресс, достигнутый под его руководством»

"Совет КОНМЕБОЛ единогласно выразил поддержку деятельности Джанни Инфантино на посту главы ФИФА в связи с возможным выдвижением его кандидатуры на переизбрание на период 2027—2031 годов.
В ходе заседания 9 апреля Совет Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) отметил лидерские качества Джанни Инфантино и прогресс, достигнутый под его руководством в ФИФА, высоко оценив его вклад в развитие футбола", — говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.
Инфантино занимает должность президента ФИФА с 26 февраля 2016 года. КОНМЕБОЛ стала первой континентальной футбольной организацией, поддержавшей выдвижение его кандидатуры на еще один срок.