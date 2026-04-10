Глава CAF о подозрениях в коррупции после присуждения Марокко победы на Кубке Африки: «Они безосновательны. Если кто-то хочет провести расследование, я за. Нам нечего скрывать»

Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), надеясь оспорить это решение.
18 марта правительство Сенегала опубликовало заявление, в котором призвало к «началу независимого международного расследования в связи с подозрениями в коррупции внутри руководящих органов CAF».
Мотсепе назвал эти обвинения «ложными и безосновательными».
«Если кто-то хочет инициировать юридическое разбирательство, утверждая, что в CAF существует коррупция, я не только приветствую это, но и поощряю. Нам нечего скрывать», — заявил глава организации.