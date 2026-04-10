Джулиано Симеоне об эпизоде с рукой Пубиля: «В “Атлетико” вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники. Поэтому Марк взял мяч»

На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.
После игры один из журналистов в микст-зоне показал Джулиано видео с этим эпизодом на телефоне.
"Нет, Марк делает удар от ворот, верно? Он берет мяч, чтобы сделать удар от ворот. Нет, нет, Марк берет мяч, чтобы сделать удар.
У нас Хуан [Муссо] никогда не делает ударов от ворот. Я не знаю, вы смотрели игру? Сделал ли Хуан хоть один удар от ворот за всю игру? У нас вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники", — сказал Симеоне.
«Барселона» пожаловалась в УЕФА на эпизод с рукой Пубиля: «Это не первый случай за последние сезоны ЛЧ, когда непонятные судейские решения наносили серьезный вред команде».