Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
Джулиано Симеоне об эпизоде с рукой Пубиля: «В “Атлетико” вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники. Поэтому Марк взял мяч»

Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал скандальный эпизод в первом матче против «Барселоны» в ¼ финала Лиги чемпионов.

На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.

После игры один из журналистов в микст-зоне показал Джулиано видео с этим эпизодом на телефоне.

"Нет, Марк делает удар от ворот, верно? Он берет мяч, чтобы сделать удар от ворот. Нет, нет, Марк берет мяч, чтобы сделать удар.

У нас Хуан [Муссо] никогда не делает ударов от ворот. Я не знаю, вы смотрели игру? Сделал ли Хуан хоть один удар от ворот за всю игру? У нас вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники", — сказал Симеоне.

«Барселона» пожаловалась в УЕФА на эпизод с рукой Пубиля: «Это не первый случай за последние сезоны ЛЧ, когда непонятные судейские решения наносили серьезный вред команде».