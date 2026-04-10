«Ливерпуль» рассматривает лучшего ассистента «Хоффенхайма» Туре как замену Салаху. 20-летний вингер оценивается в 40 млн евро (Bild)

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, англичане рассматривают 20-летнего футболиста в качестве долгосрочной замены Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона. Скауты мерсисайдцев присутствовали на матче сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта — Туре провел на поле все 90 минут.
Интерес к игроку также проявляет «Астон Вилла». Базумана оценивается в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги ивуариец провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. Он является лучшим ассистентом «Хоффенхайма».