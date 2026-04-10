«Ливерпуль» рассматривает лучшего ассистента «Хоффенхайма» Туре как замену Салаху. 20-летний вингер оценивается в 40 млн евро (Bild)

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, англичане рассматривают 20-летнего футболиста в качестве долгосрочной замены Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона. Скауты мерсисайдцев присутствовали на матче сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта — Туре провел на поле все 90 минут.