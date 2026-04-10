«ПСЖ» интересен Роджерс. «Астон Вилла» потребует около 100 млн фунтов

Ранее стало известно, что на полузащитника «Астон Виллы» претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
По данным The Telegraph, парижане тоже заинтересованы в 23-летнем футболисте.
Бирмингемцы будут требовать за свою звезду больше 80 млн фунтов. Если претендентов останется несколько, то фиксированная сумма может дойти до 90 млн, а с учетом бонусов — почти до 100 млн фунтов.
Часть суммы в любом случае получит «Мидлсбро». «Астон Вилла» должна перевести 20% от прибыли — а игрок был приобретен за 15 млн фунтов.