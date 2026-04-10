Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2

«ПСЖ» интересен Роджерс. «Астон Вилла» потребует около 100 млн фунтов

«ПСЖ» поборется с английскими топ-клубами за Моргана Роджерса.

Ранее стало известно, что на полузащитника «Астон Виллы» претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По данным The Telegraph, парижане тоже заинтересованы в 23-летнем футболисте.

Бирмингемцы будут требовать за свою звезду больше 80 млн фунтов. Если претендентов останется несколько, то фиксированная сумма может дойти до 90 млн, а с учетом бонусов — почти до 100 млн фунтов.

Часть суммы в любом случае получит «Мидлсбро». «Астон Вилла» должна перевести 20% от прибыли — а игрок был приобретен за 15 млн фунтов.