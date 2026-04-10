Солтмурад Бакаев: «Рассматриваю Ла Лигу для перехода. В “Реал” или “Барселону”, например. У меня хорошо ладится с испанскими тренерами»

— На самом деле у меня правда хорошо ладится с испанскими специалистами. Мне прям хорошо играется под их руководством. Думаю, может, испанский чемпионат для меня даже получше будет. Как раз наберусь сейчас опыта у испанских тренеров. Поэтому в целом рассматриваю Ла Лигу для перехода. В «Реал» или «Барселону», например. Мне нравится их футбольчик — пас-пас, туда-сюда, — сказал Бакаев.