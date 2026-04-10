«Краснодар» Галицкого нашел замену Кордобе, «Ливерпуль» теряет легенду. Трансферные слухи дня

Что в России
Батраков может уехать в Европу уже летом
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков находится в сфере интересов «ПСЖ». Парижский клуб, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, активно интересуется 20-летним хавбеком, собирая информацию об игроке, и может осуществить трансфер уже этим летом, утверждает журналист Андрей Панков.
Также отмечается, что в скором времени в Москву для личных переговоров должен прилететь представитель «ПСЖ». Ранее известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал об интересе парижского клуба к лидеру «Локомотива».
— «ПСЖ» и Батраков — что знаете об этой истории?
— «ПСЖ» был очень заинтересован где-то полтора года назад. Летом Алексей может уехать в Европу. Сейчас вопрос в сумме — сколько запросит «Локомотив». Так-то Алексей может играть во Франции, Испании, Португалии, Германии.
— Сколько клубы из этих стран готовы заплатить за талантливых россиян?
— И 30 миллионов, и 50. Вопрос национальности здесь не играет роли. В реальных талантов — тем более молодых — клуб готов вложиться.
В текущем сезоне Батраков забил 12 голов и отдал 8 результативных передач в 22 матчах РПЛ.
«Краснодар» может продать Кордобу летом и заменить его колумбийцем из «Уфы»
«Краснодар» может продать нападающего Джона Кордобу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В качестве одного из кандидатов на замену колумбийцу «быки» рассматривают его соотечественник Дилана Ортиса, который выступает за «Уфу».
Ортис перешел в башкирский клуб из сербской «Младости» в августе 2025 года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел за уфимцев 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 350 тысяч евро. Кроме «Краснодара», к футболисту проявляют другие российские клубы и зарубежные команды.
Представитель Руиса отправился в Москву для общения с ЦСКА
Агентство Best of You Sports сообщило, что они начали переговоры о будущем колумбийского полузащитника ЦСКА Даниэля Руиса.
«Один из наших представителей уже отправился в Москву для общения с ЦСКА по будущему Руиса. Мы бы хотели остаться в России и будем общаться и с другими клубами РПЛ», — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в агентстве Best of You Sports, представляющем интересы Даниэля Руиса.
В текущем сезоне Руис принял участие в семи матчах во всех турнирах в составе армейцев и не отметился результативными действиями.
«Динамо» не планирует общаться с потенциальными тренерами до подведения итогов сезона
Источник, близкий к «Динамо», отреагировал на слухи о возможном сотрудничестве с тренером Владимиром Федотовым.
Ранее появилась информация, что работа в «Динамо» является приоритетным вариантом для специалиста, который хочет работать в Москве.
«Нельзя исключать, что Федотов, как и многие другие тренеры, хотел бы работать в “Динамо”. Тем более он давно нигде не работает после ухода из ЦСКА. Но “Динамо” сосредоточено на работе с Роланом Гусевым и как минимум до момента, когда станут понятны результаты сезона, не планирует никаких общений с другими тренерами», — сообщили Sport24.
Что в Европе и мире
Нойер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Баварией»
40-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.
«Мне нравится играть за этот клуб и работать с этим тренерским штабом. Для меня имеет большое значение то, как выступает команда. Все возможно», — приводит слова Нойера журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
В составе мюнхенцев голкипер 12 раз становился чемпионом Германии, взял пять Кубков страны и семь национальных Суперкубков. В активе Нойера есть и международные трофеи: две победы в Лиге чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.
Анчелотти останется главным тренером сборной Бразилии до 2030 года
Бразильская футбольная конфедерация (CBF) подготовила проект нового контракта для главного тренера национальной команды Карло Анчелотти, сообщает ESPN Brazil.
Стороны согласовали детали договора, Анчелотти осталось лишь поставить свою подпись. Ожидается, что это произойдет в виртуальном формате до начала чемпионата мира — 2026.
Новый контракт рассчитан до 2028 года, когда пройдет Кубок Америки, и предусматривает автоматическое продление до ЧМ-2030. Зарплата Анчелотти останется на уровне 10 млн евро в год, итальянец сохранит статус самого высокооплачиваемого тренера футбольной сборной.
Анчелотти руководит сборной Бразилии с мая 2025 года.
Робертсон покинет «Ливерпуль» в конце сезона после девяти лет в клубе
«Ливерпуль» объявил об уходе защитника Эндрю Робертсона в конце текущего сезона. 32-летний игрок сборной Шотландии покинет английский клуб в связи с истечением срока контракта.
Робертсон выступал за «Ливерпуль» с 2017 года и завоевал с мерсисайдцами девять трофеев.
В нынешнем сезоне Робертсон отметился 2 голами и 2 ассистами в 31 матче за красных во всех турнирах.
Ранее стало известно, что в конце сезона-2025/26 «Ливерпуль» покинет нападающий Мохамед Салах.
Агент: «Энцо извинился перед тренером и всей командой “Челси” за свои слова о “Реале”. Он еще молод»
Хавьер Пасторе, агент вице-капитана «Челси» Энцо Фернандеса, прокомментировал ситуацию с его отстранением на два матча. Ранее главный тренер лондонцев Лиам Росеньор заявил, что аргентинский полузащитник не сыграет с «Порт Вейлом» в Кубке Англии и с «Манчестер Сити» в АПЛ из-за его слов о готовности перейти в «Реал».
«Что случилось, то случилось. Мы объяснили игроку, что, хотя он и не сделал ничего плохого, ему не следовало этого говорить.
Ему всего 25. Он еще молод, ему еще многому предстоит научиться. Мы объяснили клубу, что он сказал это без злого умысла, что он совершил ошибку. Естественно, он извинился перед клубом, своими товарищами по команде, тренером, спортивным директором, перед всеми. Мы все на одной стороне. Нам просто нужно было прояснить недоразумение», — сказал Пасторе TopMercato.
В текущем сезоне Энцо принял участие в 46 матчах «Челси» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг против друга 12 апреля. Матч состоится в Лондоне и начнется в 18:30 мск.