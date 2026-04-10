Экс-директор «Ливерпуля» Мур о ценах на билеты на ЧМ-2026: «Страстных болельщиков вытесняет модель, что ставит прибыль выше реальности»

"То, что я вижу сейчас, разбивает мне сердце. Нынешняя стратегия динамического ценообразования на предстоящем ЧМ кажется абсолютно оторванной от самой души футбола.
Да, этот турнир проходит в основном в США, и да, это премиальный рынок. Но футбол никогда не подразумевался как предмет роскоши для тех, кто больше заплатит. Он принадлежит народу. Всегда принадлежал.
Сейчас создается впечатление, что обычных, страстных болельщиков, что копят деньги годами, путешествуют по континентам, привносят яркие краски, шум и дух — вытесняют. Их заменяет модель, что ставит прибыль выше реальности. Это опасный путь, поскольку, потеряв настоящего болельщика, вы теряете саму суть того, что делает чемпионат мира особенным.
Чемпионат мира должен объединять мир, а не разделять его по ценам. Футбол заслуживает лучшего. И болельщики — тоже. Так что, ФИФА, разберитесь с этим. Еще не поздно", — написал Мур.