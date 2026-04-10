Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.85
П2
1.98
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2

Экс-директор «Ливерпуля» Мур о ценах на билеты на ЧМ-2026: «Страстных болельщиков вытесняет модель, что ставит прибыль выше реальности»

Бывший гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур раскритиковал высокие цены на билеты на матчи ЧМ-2026.

"То, что я вижу сейчас, разбивает мне сердце. Нынешняя стратегия динамического ценообразования на предстоящем ЧМ кажется абсолютно оторванной от самой души футбола.

Да, этот турнир проходит в основном в США, и да, это премиальный рынок. Но футбол никогда не подразумевался как предмет роскоши для тех, кто больше заплатит. Он принадлежит народу. Всегда принадлежал.

Сейчас создается впечатление, что обычных, страстных болельщиков, что копят деньги годами, путешествуют по континентам, привносят яркие краски, шум и дух — вытесняют. Их заменяет модель, что ставит прибыль выше реальности. Это опасный путь, поскольку, потеряв настоящего болельщика, вы теряете саму суть того, что делает чемпионат мира особенным.

Чемпионат мира должен объединять мир, а не разделять его по ценам. Футбол заслуживает лучшего. И болельщики — тоже. Так что, ФИФА, разберитесь с этим. Еще не поздно", — написал Мур.