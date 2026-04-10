Зобнин о праздновании победы над «Зенитом» перед «Виражом»: «Если “Спартак” задел фанатов — извиняемся. Мы об этом не думали, хотели просто порадоваться»

Красно-белые выиграли серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Fonbet Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики «Зенита» забросали гостей бутылками. Одна из них попала в спартаковца Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.
«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив “Виража”. Вся команда побежала к Илюхе и Крису [Помазуну и Ву] радоваться.
Если как-то задели фанатов, то извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой", — сказал Зобнин.