Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.19
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.90
П2
1.91
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.87
П2
2.04
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.41
П2
9.50
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.88
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
П1
X
П2

Виталий Дьяков: «Соперники уже не боятся “Зенит”. В последние два года питерцы не доминируют в нашем футболе, как во времена Дзюбы, Малкома»

Виталий Дьяков высказался о встрече «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре Мир РПЛ.

— Как поражение от «Спартака» повлияет на «Зенит» в игре с «Краснодаром»? Кубок проигран. Остаются только задачи в чемпионате.

— Я думаю, никак не повлияет, потому что это два разных турнира. Понятно, что для питерцев главной была задача взять чемпионство, а Кубок на втором плане. Команда не хотела проигрывать «Спартаку», это ясно, но случилось как случилось. Остался один турнир.

Нельзя сказать, что в матче с «Краснодаром» решится судьба чемпионства. К тому же «Зенит» играет дома и потерпеть поражение не должен. В противном случае отыграть четыре очка будет тяжеловато.

— Главная проблема для зенитовцев в том, как остановить Кордобу?

— Это одна из проблем. Еще один вопрос — как «Зенит» сам будет играть. Он должен сыграть лучше, чем со «Спартаком». Хотя в последние два года питерцы не доминируют в нашем футболе, как до этого, во времена Дзюбы, Малкома. Сейчас соперники уже не боятся «Зенит», — отметил бывший защитник «Ростова».