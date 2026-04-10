Виталий Дьяков: «Соперники уже не боятся “Зенит”. В последние два года питерцы не доминируют в нашем футболе, как во времена Дзюбы, Малкома»

— Как поражение от «Спартака» повлияет на «Зенит» в игре с «Краснодаром»? Кубок проигран. Остаются только задачи в чемпионате.
— Я думаю, никак не повлияет, потому что это два разных турнира. Понятно, что для питерцев главной была задача взять чемпионство, а Кубок на втором плане. Команда не хотела проигрывать «Спартаку», это ясно, но случилось как случилось. Остался один турнир.
Нельзя сказать, что в матче с «Краснодаром» решится судьба чемпионства. К тому же «Зенит» играет дома и потерпеть поражение не должен. В противном случае отыграть четыре очка будет тяжеловато.
— Главная проблема для зенитовцев в том, как остановить Кордобу?
— Это одна из проблем. Еще один вопрос — как «Зенит» сам будет играть. Он должен сыграть лучше, чем со «Спартаком». Хотя в последние два года питерцы не доминируют в нашем футболе, как до этого, во времена Дзюбы, Малкома. Сейчас соперники уже не боятся «Зенит», — отметил бывший защитник «Ростова».