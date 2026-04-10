Деку о Роналду: «Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Он больше всех одержим саморазвитием и поэтому стал одним из величайших в истории»

— Криштиану Роналду сегодня — это образец дисциплины и сильного характера. А в начале карьеры он уже был таким?
— Криштиану всегда был именно таким. Точно таким же, как сейчас, в плане амбиций, желания учиться, становиться лучше. Это в нем никогда не менялось.
Он всегда работал именно для этого: всегда приходил первым, всегда тренировался больше всех, всегда оставался после занятий бить штрафные, когда все уже уходили, всегда хотел расти и развиваться дальше. Думаю, он никогда не изменит подход.
Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Для меня он был человеком, больше всех одержимым саморазвитием. Именно эта черта и сделала его одним из величайших игроков в истории, — сказал бывший хавбек сборной Португалии.