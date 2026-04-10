«Роналду, забей 1000 голов и завязывай — ради своего наследия. Никто даже близко не подберется к тому, чего он добился». Экс-хавбек сборной Швеции Лимпар против перехода Криштиану в МЛС

"Если МЛС продолжит расти, ей понадобится такая звезда, как Роналду, но ему уже 41 год. Из-за травмы он пропустил последние две игры Португалии. Впереди у него ЧМ. Я восхищаюсь такими парнями, как Месси и Роналду, тем, что они продолжают играть даже после того, как все выиграли, это потрясающе. Но разве Роналду не следует после ЧМ повесить бутсы на гвоздь?
Зачем начинать новое приключение в 41 год? В этой лиге непросто, там много хороших футболистов. Мое послание Роналду: пожалуйста, ради своего наследия забей свою 1000 голов и уходи. Никто не подберется даже близко к тому, чего он добился в футболе. Не надо упрямиться, просто прими реальность и завязывай", — сказал Лимпар в интервью NewBettingSites.uk.