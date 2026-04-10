Матч-центр
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
Губерниев о норвежском паспорте Хайкина: «Его начнут называть предателем, но в 21-м веке люди сами выбирают, где жить и работать. Норвегия — комфортная, богатая страна, участник ЧМ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о получении норвежского гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

"Это его выбор. Он давно играет заграницей и хочет выступать за сборную команду. Норвегия — участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале. Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи.

Человек выбирает быть там, где ему хочется. Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение смотрю спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.

Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам. Чего уж греха таить, Норвегия — комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы", — сказал Губерниев.