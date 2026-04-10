Андронов о работе в Okko: «Я был там 2 месяца, потом случился звонок, и все прекратилось. Со Стогниенко эту тему обсуждали, но воз стоит на том же месте»

— Предлагал ли Okko вам сотрудничество?
— Я был на Okko два месяца, когда вся история только начиналась. Потом случился звонок, и все прекратилось. Все остальные вопросы нужно задавать Okko. Лучше пусть они комментируют.
Мы с Володей Стогниенко на связи. Не раз эту тему обсуждали, но воз стоит на том месте, где стоял.
— Кирилл Дементьев с «Сетанты Спорт» вас звал в Грузию?
— В 2022-м году Кирилл предлагал. Но я принял решение, что не хочу никуда переезжать и останусь здесь. Хотя комментаторы Миша Мельников, Георгий Гигиенишвили были на Viju Sport (тогда Viasat) и как раз уехали.
Личный выбор каждого человека. Я просто решил, что не хочу. Я не понимаю, почему я должен куда-то уехать. Я живу здесь со своей аудиторией. Пусть теперь не такой многочисленной, как раньше, но все равно со своей, — сказал Андронов, работающий на телеканале Viju+ Sport, который принадлежит Viasat.
Андронов о «Матч ТВ»: «Сервильный канал, который во многом занят обслуживанием своего главного спонсора. Средний уровень комментаторов намного ниже, чем был на “НТВ-Плюс”.